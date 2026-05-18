Более 5 тысяч учеников смогут пойти в 6 новых школ Подмосковья

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что в Подмосковье возводится 6 новых школ, рассчитанных более чем на 5 тыс. мест. Они появятся в Солнечногорске, Бронницах, Котельниках, Подольске, Люберцах и Лосино-Петровском.

«По государственной программе в этом году мы ремонтируем 48 школ и 6 строим новых, в них пойдет 31 тысяча учеников. В настоящий момент у нас в работе почти 300 тысяч квадратных метров. Шесть новых школ — это более 5 тысяч новых мест», — сказал Александр Туровский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что 6 новых школ располагаются в Солнечногорске, Бронницах, Котельниках, Подольске, Люберцах и Лосино-Петровском.

Ранее Воробьев сообщил, что ремонт, строительство и оснащение оборудованием школ и детсадов в Подмосковье должны быть завершены заранее перед 1 сентября. Губернатор отметил, что текущей задачей является доделать заранее все 48 школ, где в настоящий момент идет капитальный ремонт. Кроме строительства и ремонта, в том числе нужно оснастить их всем необходимым оборудованием.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.