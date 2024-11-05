Путин снова подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле снова подтвердил, что страна по-прежнему готова вести мирные переговоры с Украиной, сообщает ТАСС .

«Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но и на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры», — напомнил российский лидер.

Президент также отметил, что на тот момент был выработан договор с украинской стороной, которая отвергла его, послушав советы со стороны. Путин подчеркнул, что этот факт прямо подтвердили официальные лица.

29 марта 2022 года в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской сторон, чтобы обсудить выход из конфликта. Тогда в договоре был прописан нейтральный и внеблоковый статус Украины, а также отказ Киева размещать на территории страны иностранное оружие.

Ранее Путин заявил, что украинский язык и вся украинская культура имеют свои прелести и красоту. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.