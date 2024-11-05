Путин рассказал о прелести украинской культуры

Путин: вся украинская культура имеет свою красоту и прелесть

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский язык и вся украинская культура имеют свои прелести и красоту. С таким заявлением глава государства выступил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, сообщает ТАСС .

Путин также отметил, что язык украинцев является «очень родственным» русскому языку. Вместе с тем президент обратил внимание на агрессивность политики так называемой коренизации, проводимой в СССР.

«На мой взгляд, он (украинский язык — ред.) имеет свою прелесть и красоту, так же, как и вся украинская культура, но эта политика коренизации проводилась достаточно агрессивно, настойчиво», — высказался Путин.

По мнению главы России, в вопросе продвижения русского языка в Донбассе и Новороссии следует избегать советского опыта, когда жителей Донбасса, всегда говоривших по-русски, принуждали изучать украинский.