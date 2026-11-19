Путин, Си Цзиньпин и Трамп начали встречу на саммите АТЭС в Китае

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне стартовала трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, трехсторонняя встреча глав будет самым «забойным» мероприятием саммита.

До этого двусторонние переговоры провели Путин и Трамп. В начале диалога глава Белого дома охарактеризовал свои отношения с российским коллегой как отличные. Он добавил, что с нетерпением ждет продуктивной беседы и рассчитывает на «много замечательного» по ее итогам.

В свою очередь Владимир Путин поблагодарил собеседника по-английски фразой «Thank you so much». Затем российский лидер обменялся приветствиями с присутствующими на встрече госсекретарем США Марко Рубио и руководителем американского Минфина Скоттом Бессентом.

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