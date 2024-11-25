Путин сделал 62-летнего Рогачева спецпредставителем по уголовному сотрудничеству

Документ вступил в силу со дня подписания — 25 ноября.

Рогачев — российский дипломат, ему 62 года. С 3 июля 2019 года по 6 сентября 2024 года он был послом РФ в ЮАР.

Ранее Путин назначил замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС.