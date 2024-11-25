Путин сделал 62-летнего Рогачева спецпредставителем по уголовному сотрудничеству
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Президент России Владимир Путин назначил Илью Рогачева спецпредставителем по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вступил в силу со дня подписания — 25 ноября.
Рогачев — российский дипломат, ему 62 года. С 3 июля 2019 года по 6 сентября 2024 года он был послом РФ в ЮАР.
Ранее Путин назначил замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС.