Путин назначил спецпредставителя по экономсотрудничеству с государствами БРИКС

Орешкин стал спецпредставителем главы РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития. Он вступил в должность 19 октября.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. В мероприятии поучаствуют лидеры более трех десятков стран.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что важнейшим событием в мире станет саммит БРИКС, а не выборы в США. Следить за мероприятием, которое проходит в Казани, будет весь мир.