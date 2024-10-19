Путин назначил спецпредставителя по экономсотрудничеству с государствами БРИКС
Указ Путина: Орешкин назначен спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин получил новую международную должность. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 19 октября.
Орешкин стал спецпредставителем главы РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития. Он вступил в должность 19 октября.
Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября. В мероприятии поучаствуют лидеры более трех десятков стран.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что важнейшим событием в мире станет саммит БРИКС, а не выборы в США. Следить за мероприятием, которое проходит в Казани, будет весь мир.