Он отметил, что множество препятствий создается для российских СМИ, и только RT остается в числе доступных ресурсов. Путин акцентировал внимание на отсутствии у РФ разветвленной медиасистемы, как у западных стран.

«Нашим журналистам не дают же работать там нигде, ни в Европе, ни в Штатах. Все закрывают, придумывают кучу сложностей… У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. И все, ничего нет. У нас же не разветвленная система, не так, как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — заявил Путин.

Между тем Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина звездой международной политики. Он сравнил своего коллегу с португальским футболистом Криштиану Роналду, отметив, что у Путина «нюх бомбардира».