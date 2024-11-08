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Мадуро: у Путина нюх бомбардира, он как Роналду

Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал президента России Владимира Путина звездой международной политики. Он сравнил своего российского коллегу с португальским футболистом Криштиану Роналду, отметив, что у Путина «нюх бомбардира», сообщает РИА Новости .

В таком ключе Мадуро прокомментировал работу на казанском саммите БРИКС, прошедшем 22–24 октября. По словам политика, на мероприятие съехались 30 лидеров стран нового мира, и Путин принимал все делегации и присутствовал на пленарном заседании.

Мадуро назвал саммит БРИКС в Казани «историческим», отметив, что он консолидировал объединение.

«Он (Путин — ред.) прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», — сказал венесуэльский лидер во время заседания двусторонней межправительственной комиссии высокого уровня.

Мадуро также указал на «многовековую мудрость» Путина. По его словам, российский президент понимал, как вовремя действовать против угрозы нацизма, зародившейся на Украине.