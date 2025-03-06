Путин: Россия никому не будет уступать в ходе СВО

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается уступать кому-либо в ходе проведения спецоперации, сообщает ТАСС .

Путин побывал на встрече с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества». Он поздравил женщин с наступающим 8 Марта, а также побеседовал с ними.

Одна из сотрудниц рассказала российскому лидеру, что ее сын погиб на СВО, совершив подвиг. Женщина заявила, что Россия «должна дойти до конца и достичь всех целей спецоперации».

Сотрудница сказала, что наша страна «никому не должна уступать». На это президент ответил, что «мы не собираемся этого делать».

Ранее Путин, поздравляя женщин, назвал 8 Марта добрым праздником, который в России ассоциируется с весной. Он также отдельно поблагодарил участниц СВО.