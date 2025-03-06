Владимир Путин поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта
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Президент РФ Владимир Путин в преддверии Международного женского дня поздравил всех женщин с наступающим праздником и выразил особые слова благодарности участницам спецоперации, сообщает ТАСС.
Российский лидер встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Он поздравил женщин с наступающим 8 Марта.
«Добрый, хороший, радостный праздник», — сказал Путин, отметив, что торжество обычно ассоциируется у россиян с весной и обновлением.
Президент добавил, что в России праздник всегда отмечают с особым теплом и вниманием ко всем женщинам: мамам, бабушкам, женам, коллегам.
Глава государства также отдельно поблагодарил участниц СВО.
Об истории праздника и том, почему мы отмечаем его именно 8 марта, читайте в материале РИАМО.