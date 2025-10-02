Путин: Россия не проводит антидолларовую кампанию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не проводит антидолларовую кампанию, но ей просто не дают платить в долларах, сообщает РИА Новости .

По его словам, вся политика БРИКС направлена на членов этой организации.

«Мы, кстати, мы же не проводим какие-то антидолларовые кампании, антидолларовые политики», — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее Путин заявил, что в настоящее время Москва стремится к полномасштабному восстановлению отношений с Вашингтоном. При этом глава государства отметил, что американская администрация при новом президентстве Дональда Трампа ориентируется на интересы своих граждан, он считает этот подход разумным, Россия делает так же.

