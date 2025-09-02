Путин: РФ никогда не возражала против Украины в ЕС, но не в НАТО

Российский президент Владимир Путин заявил, что РФ считает угрозой для безопасности страны возможное членство Украины в НАТО, но эта позиция не касается Евросоюза, сообщает ТАСС .

Такое заявление глава государства сделал на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине.

«Что касается НАТО — это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня», — сказал Путин.

Ранее по завершении официальной части переговоров между Россией и Китаем в Пекине общение между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перешло в более неформальный и приватный формат.