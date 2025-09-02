Владимир Путин и Си Цзиньпин продолжили общение в личной резиденции главы КНР

сегодня в 12:31

Путин после официальных переговоров пообщался с Си в неформальной обстановке

По завершении официальной части переговоров между Россией и Китаем в Пекине, общение между главами государств перешло в более неформальный и приватный формат, сообщает «Царьград» .

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили общаться в комплексе Чжуннаньхай — личной резиденции китайского лидера.

«В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов», — уточнили в Кремле.

В Китае ранее стартовали переговоры Путина и Си, прошедшие в теплой и дружественной обстановке. Кроме того, главы государств совершили прогулку по саду, расположенному на территории резиденции.

Стоит отметить, что накануне в Тяньцзине завершился саммит ШОС, после чего Путин прибыл в Пекин для проведения переговоров с Си.