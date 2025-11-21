Путин: РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и динамика на СВО

Москва согласна провести мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, которая поможет добиться поставленных целей, если Киев вдруг откажется от дипломатического пути. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, киевский режим либо не располагает объективной информацией о ситуации на поле боя, либо не может ее объективно оценить. Он отметил, что у Украины и ее европейских союзников до сих пор сохраняется иллюзия о возможности стратегического поражения России.

Путин обратил внимание Киева и Европы на то, что ситуация с Купянском, который к 4 ноября практически полностью был освобожден российскими войсками, может повториться и на других участках фронта.

При этом Россия готова к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого президентом США Дональдом Трампом плана.

Президент РФ также сообщил, что данный проект публично не обсуждался, только в общих чертах. Но еще на переговорах на Аляске Россия выразила согласие с предложениями американской стороны по сделке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.