сегодня в 18:41

Путин: РФ даст зеркальный ответ на отмену виз в Китай

РФ тоже введет безвизовый режим с Китаем. До этого Пекин ввел такую же меру в отношении России, сказал президент страны Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, сообщает ТАСС .

С 15 сентября правительство Китая вводит безвизовый режим для граждан РФ. Россияне с обычным заграничным паспортом смогут посещать государство на срок до 30 дней.

«Мы сделаем то же самое», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга увеличили количество бронирований отелей в Китае на 13% за сутки. Горожане планируют посетить Пекин и Шанхай.