Жители Петербурга бросились бронировать номера в отелях Китая из-за отмены виз

Жители Санкт-Петербурга за сутки увеличили бронирование отелей в Китае на 13% после объявления о введении безвизового режима для россиян с 15 сентября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» сообщили, что число бронирований отелей в Китае жителями Санкт-Петербурга с датой заселения после 15 сентября выросло на 13% за сутки после объявления о безвизовом въезде для граждан России.

Санкт-Петербург занял второе место среди российских городов по количеству бронирований китайских отелей в этот период. На долю города пришлось 10% всех бронирований, совершенных 2 сентября.

Среди наиболее популярных направлений у петербуржцев оказались Пекин и Шанхай. На Пекин пришлось 39% бронирований, на Шанхай — 23%.

Ранее министерство иностранных дел Китая объявило, что с 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без визы в течение года. Представители туристической отрасли положительно оценили нововведение, однако не ожидают резкого увеличения спроса на поездки в Китай.