Путин разрешил фонду из США выкупить ценные бумаги российских компаний
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Президент РФ Владимир Путин разрешил американскому фонду 683 Capital Partners выкупить ценные бумаги российских АО, принадлежащие ряду иностранных компаний. Распоряжение обнародовано на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, глава государства также разрешил двум российским юрлицам ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“» и «Современные Фонды Недвижимости» проводить операции с бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners. Речь идет и о ценных бумагах, которые американская компания выкупит у иностранных фондов.
Для проведения сделок не потребуется дополнительных разрешений и согласований, кроме президентского распоряжения.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор 18 марта, заявляли в Кремле. СМИ писали, что американский лидер хочет обсудить вопросы контроля над Запорожской АЭС и территорий в зоне спецоперации на Украине.