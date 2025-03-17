Путин разрешил фонду из США выкупить ценные бумаги российских компаний

Согласно документу, глава государства также разрешил двум российским юрлицам ООО «Специализированное финансовое общество „Цефей-2“» и «Современные Фонды Недвижимости» проводить операции с бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners. Речь идет и о ценных бумагах, которые американская компания выкупит у иностранных фондов.

Для проведения сделок не потребуется дополнительных разрешений и согласований, кроме президентского распоряжения.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор 18 марта, заявляли в Кремле. СМИ писали, что американский лидер хочет обсудить вопросы контроля над Запорожской АЭС и территорий в зоне спецоперации на Украине.