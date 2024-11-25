Путин рассказал о важности проекта «Без срока давности»

Президент России Владимир Путин заявил о важности Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Мероприятие стартовало в Санкт-Петербурге уже в пятый раз, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи — и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что нынешний форум — пятый по счету. На мероприятии представят результаты проделанной работы. Среди них ранее неизвестные архивы, которые содержат информацию о геноциде советских людей во времена ВОВ и другие свидетельства преступлений нацистов, в том числе записи судебных процессов.

По словам Путина, форум поможет наметить вектор дальнейшей деятельности и предложить содержательные идеи для развития проекта. Президент пожелал успехов в неустанном труде по воссозданию исторической и человеческой справедливости.

Ранее Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Он получил награду за большой вклад в развитие российской культуры, искусства. Кроме того, в числе заслуг указывается то, что композитор на протяжении долгих лет занимается плодотворной деятельностью.