Путин наградил Крутого орденом за «За заслуги перед Отечеством» второй степени

Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов .

Крутой получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени за большой вклад в развитие российской культуры, искусства. Кроме того, в числе заслуг указывается то, что он на протяжении долгих лет занимается плодотворной деятельностью.

Документ вступил в силу с момент подписания.

Ранее Игорь Крутой вместе с Михаилом Шуфутинским и Игорем Николаевым спели «3 сентября» на сцене Государственного кремлевского дворца.