Путин рассказал, какие мигранты нужны России

РФ нужна рабочая сила из иных государств. Однако граждане должны быть законопослушными, рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Таджикистан, сообщает РИА Новости .

Глава РФ добавил, что страна заинтересована в мигрантах. Однако важно, чтобы рабочая сила была нужной.

Необходимо, чтобы приезжие не только жили в хороших условиях, но и соблюдали российские законы, правила, добавил Путин.

По его словам, проблемы в области миграции есть и их много. Жители РФ самостоятельно указывают на них.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.