Путин рассказал, какие мигранты нужны России
Путин: России нужны законопослушные мигранты
Фото - © Медиасток.рф
РФ нужна рабочая сила из иных государств. Однако граждане должны быть законопослушными, рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Таджикистан, сообщает РИА Новости.
Глава РФ добавил, что страна заинтересована в мигрантах. Однако важно, чтобы рабочая сила была нужной.
Необходимо, чтобы приезжие не только жили в хороших условиях, но и соблюдали российские законы, правила, добавил Путин.
По его словам, проблемы в области миграции есть и их много. Жители РФ самостоятельно указывают на них.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.