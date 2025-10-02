Путин рассказал, как Россия отреагирует на ядерные испытания других стран

сегодня в 22:10

Путин сказал, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания других стран

2 октября на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает о подготовке некоторых стран к ядерным испытаниям и если они на самом деле состоятся, Россия сделает то же самое, пишет ТАСС .

«Москва знает, что некоторые страны готовят ядерные испытания. Если они их проведут, Россия сделает то же самое», - рассказал Путин, как РФ отреагирует на подобного рода испытания.

Ранее Путин заявил, что Россия стремится к полномасштабному восстановлению отношений с США.

Также Путин раскрыл детали личного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, назвав его «комфортным собеседником».

