Путин раскрыл свои мысли о преемнике

Путин сказал, что размышляет о преемнике, но выбирать будут россияне

Президент России Владимир Путин сказал, что размышляет о преемнике. Однако выбирать его предстоит народу, избирателям, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы государства в фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Российский лидер сказал, что, конечно, существуют предвыборные технологии. Однако в итоге голосовать за президента РФ будут жители страны.

Ранее Путин заявил, что Россия намеренно не вела подготовку к спецоперации. Страна хотела решить вопрос Донбасса дипломатией.

При этом Украина думала и принимала решения по-другому.