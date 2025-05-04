Путин раскрыл, была ли Россия готова к спецоперации

Путин: Россия не готовилась к спецоперации

РФ специально не вела подготовку к спецоперации на Украине. Она хотела решить проблему мирно, рассказал президент России Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», сообщает РИА Новости .

Москва стремилась решить вопрос Донбасса дипломатично.

Однако выяснилось, что украинские власти думали и принимали решения иначе, добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что примирение России и Украины неизбежно. Это лишь вопрос времени. Он также назвал происходящее между странами трагедией.