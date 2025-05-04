Путин считает неизбежным примирение с украинцами

Примирение РФ и Украины неизбежно. Это вопрос времени, сказал российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

Глава РФ назвал происходящее в отношениях двух стран трагедией.

Путин сделал такое заявление в новом фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» от телеканала «Россия».

Ранее президент РФ объяснил, почему Москва не нанесла удар по Украине с помощью ядерного оружия. У России есть силы и средства, чтобы добиться желаемого и без применения ЯО.