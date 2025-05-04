Путин считает неизбежным примирение с украинцами
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Примирение РФ и Украины неизбежно. Это вопрос времени, сказал российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Глава РФ назвал происходящее в отношениях двух стран трагедией.
Путин сделал такое заявление в новом фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» от телеканала «Россия».
Ранее президент РФ объяснил, почему Москва не нанесла удар по Украине с помощью ядерного оружия. У России есть силы и средства, чтобы добиться желаемого и без применения ЯО.