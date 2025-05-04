Путин объяснил, почему Россия не «шарахнула» ядерным оружием по провокаторам

Президент России Владимир Путин подробно рассказал, почему Москва не использовала ядерное оружие по странам-провокаторам, хотя такое желание возникало у многих людей. Глава государства в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным сказал, что у страны достаточно ресурсов, чтобы завершить специальную военную операцию с нужным результатом без использования крайних мер.

«Нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (речь о ядерном оружии — ред.). И, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств, для того, чтобы довести начатое в 2022 году (СВО — ред.) до логического завершения с нужным для России результатом», — заявил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что желание «врезать» противникам всегда возникает, когда они провоцируют, но он принимает решения «холодной» головой.

Полное интервью с Владимиром Путиным выйдет 4 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1». Программа называется «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Глава государства в том числе покажет журналистам, как и где живет, расскажет об отношениях с внуками и покажет, где молится в трудные моменты.