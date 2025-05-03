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Путин заявил, что у него всегда возникает желание «врезать»

Журналист Павел Зарубин назвал президента России Владимира Путина хладнокровным и сдержанным человеком. Репортер поинтересовался, неужели у главы РФ никогда не возникает желания врезать, видео опубликовано в Telegram-канале интервьюера.

«Всегда», — сказал Путин, смеясь.

Президент России в шутку добавил, что с таким желанием живет постоянно. Однако борется с ним.

Ранее Путин показал, как выглядит кухня президента в кремлевской квартире. В холодильнике у Путина много продуктов.