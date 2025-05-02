Путин показал, как выглядит кухня президента в кремлевской квартире

Глава российского государства Владимир Путин показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину кухню и холодильник президента в кремлевской квартире. Соответствующие кадры стали частью документального фильма «Россия.Кремль.Путин.25 лет», который выйдет в воскресенье на телеканале «Россия 1».

«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил Путин у журналиста, заглядывая в холодильник.

На кадрах видно, как Путин и Зарубин пьют кефир из белых чашек. В этот момент на столе российского президента стоят тарелки с фруктами, мельницы для соли и перца, мед, соевый соус, салфетки, а также лежит несколько папок с документами. Рядом на столике стоит икона Спаса Нерукотворного.

Ранее Владимир Путин рассказал, что последние три года ночует в президентской резиденции на территории Кремля. В квартире есть две спальни, кухня и маленькая домашняя церковь с иконами.