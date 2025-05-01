Путин признался, что в течение трех лет ночует в Кремле

Глава государства Владимир Путин рассказал, что последние три года ночует в президентской резиденции на территории Кремля, сообщает «Царьград» .

Квартиру президента показал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Съемочная группа побывала там, подготавливая документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

В резиденции главы государства есть рояль. Путин признался, что не успевает играть, он делает это очень редко. Также в квартире есть две спальни, маленькая домашняя церковь с иконами.

Ранее президент заявил, что победа в Великой Отечественной войне стала заслугой всего советского народа. А также он призвал обратить внимание на потери, которая понесла тогда РСФСР.