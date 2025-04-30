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Путин: все народы СССР внесли огромный вклад в Победу

Победа в Великой Отечественной войне стала заслугой всего советского народа, заявил президент России Владимир Путин. Он также отдельно отметил вклад РСФСР в разгром нацизма. Об этом сообщает РИА Новости .

Российский лидер выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Путин отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала триумфом советского народа.

При этом глава государства отдельно отметил роль РСФСР и призвал обратить внимание на потери, которая понесла тогда Российская Советская Федеративная Республика.

«Потери РСФСР составили около 70%, 69% с чем-то, почти 70%», — сказал Путин.

Ранее глава государства призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов. Он заявил о необходимости бороться с фальсификацией исторических фактов.