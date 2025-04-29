Путин призвал давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов

Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» заявил о необходимости давать отпор тем, кто сегодня пытается оправдать преступления нацистов, сообщает ТАСС .

Вице-премьер Татьяна Голикова зачитала приветствие главы государства.

Российский лидер указал на проблему фальсификации исторических фактов, которая приводит к разрушительным последствиям. Поэтому он призвал твердо отстаивать правду о решающем вкладе отцов, дедов и прадедов в Великую Победу.

Глава государства считает, что нужно давать отпор всем, кто оправдывает преступления нацистов и кто стремится возродить эту идеологию. Путин напомнил, что жертвами нацистов и их приспешников в годы Второй мировой войны стали миллионы мирных граждан, которые были расстреляны, замучены в концлагерях. Многие умерли от голода или болезней.

Президент России подытожил, назвав 80-летие Победы в ВОВ большим и значимым праздником. Он добавил, что юбилею посвящены крупные общественные инициативы и различные проекты, а выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» занимает особое место в насыщенной праздничной программе. Путин поблагодарил организаторов мероприятия.

Ранее президент РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.