Эрдоган назвал Зангезурский коридор «стратегическим прорывом»

сегодня в 05:33

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Баку, сделал громкое заявление о перспективах Зангезурского коридора, сообщает РБК .

"Открытие Зангезурского коридора станет стратегическим событием для Среднего коридора", - подчеркнул он журналистам на борту президентского самолёта.

По словам Эрдогана, проект, включающий железнодорожную ветку через турецкий Игдыр, получил полную поддержку Азербайджана и откроет новые экономические возможности для всего региона.

В Ереване тем временем категорически отвергают саму концепцию «коридора». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: «Никакого Зангезура не будет – только «Перекрёсток мира».

Армянский проект предполагает открытие транспортных коммуникаций при сохранении полного суверенного контроля.

«Мы готовы стать частью Среднего коридора, но на своих условиях», – пояснил Пашинян, отметив, что окончательное решение будет зависеть от гарантий безопасности.