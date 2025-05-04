Путин раскрыл, как РФ готовилась к действиям против Украины

РФ не могла принять резкие решения против Украины, не проделав работу в области безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1», сообщает РИА Новости .

Еще приступить к резким действиям не могли, не проведя работу в сфере строительства вооруженных сил, а также в области экономики и финансов. В целом Россия рассчитывала, что все стороны будут соблюдать Минские соглашения, добавил президент РФ.

«Но, как выяснилось, нас просто надули», — сказал Путин.

Запад взял паузу. Параллельно перевооружал Украину и подготовил к боевым действиям с Россией, объяснил президент.

Ранее Путин заявил, что примирение Москвы и Киева неизбежно. Это лишь вопрос времени.