Путин раскрыл, как РФ готовилась к действиям против Украины
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РФ не могла принять резкие решения против Украины, не проделав работу в области безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1», сообщает РИА Новости.
Еще приступить к резким действиям не могли, не проведя работу в сфере строительства вооруженных сил, а также в области экономики и финансов. В целом Россия рассчитывала, что все стороны будут соблюдать Минские соглашения, добавил президент РФ.
«Но, как выяснилось, нас просто надули», — сказал Путин.
Запад взял паузу. Параллельно перевооружал Украину и подготовил к боевым действиям с Россией, объяснил президент.
Ранее Путин заявил, что примирение Москвы и Киева неизбежно. Это лишь вопрос времени.