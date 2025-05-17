Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

В ходе разговора Токаев подчеркнул, что праздничные мероприятия в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли успешно и в торжественной атмосфере. Это вызвало широкий и позитивный отклик в большинстве стран мира.

Также лидеры обсудили актуальные вопросы двухсторонних отношений и выразили удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества между государствами. Помимо этого, Путин и Токаев затронули тему прошедших российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была направлена телеграмма, в которой российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения. Путин пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.