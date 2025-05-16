сегодня в 18:41

Путин по телефону поговорил с национальным лидером туркменского народа

Политики тепло поздравили друг друга с 80-летием Великой Победы в ВОВ. Кроме того, они обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран.

Лидеры обменялись мнениями по теме стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.

Бердымухамедов прибыли 16 мая в Казань. Он примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента РФ на вечер пятницы запланирован международный разговор. Он не раскрывал имя собеседника Путина.