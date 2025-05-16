Путин по телефону поговорил с национальным лидером туркменского народа
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Политики тепло поздравили друг друга с 80-летием Великой Победы в ВОВ. Кроме того, они обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран.
Лидеры обменялись мнениями по теме стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном.
Бердымухамедов прибыли 16 мая в Казань. Он примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента РФ на вечер пятницы запланирован международный разговор. Он не раскрывал имя собеседника Путина.