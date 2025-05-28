Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Токаевым

Вечером 28 мая российский президент Владимир Путин созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсуждали актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в энергетике, сообщает Кремль .

«Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Токаев условились, что будут и в дальнейшем поддерживать контакты между своими странами на всех необходимых для этого уровнях.

Ранее российский лидер и президент Казахстана созванивались 17 мая. Во время предыдущего разговора стороны поделились впечатлениями от празднования 80-летия Победы. Также Путин поздравил Токаева с днем рождения, в этот день ему исполнилось 72 года.