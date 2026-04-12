Путин проведет переговоры с президентом Индонезии Субианто

Путин 13 апреля встретится в Москве с главой Индонезии Субианто

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет встречу с индонезийским коллегой Прабово Субианто в Москве. Политик приедет в РФ с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля .

Путин и Субианто поговорят про состояние отношений между государствами. Также они обсудят перспективы усиления стратегического партнерства стран.

Еще политики будут говорить о международной и региональной повестке.

12 апреля Путин созванивался по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко. Политики поздравили друг друга, граждан РФ, РБ с Пасхой, и пожелали здоровья, процветания и мира.

