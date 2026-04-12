Стало известно, о чем Путин и Лукашенко говорили в телефонном разговоре

Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Пасхой по телефону

В ходе беседы президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обменялись пасхальными поздравлениями. В адрес семей и всех граждан обоих государств прозвучали искренние пожелания здоровья, мира и процветания, сообщает Пул Первого .

Во время разговора лидеры двух стран затронули ключевые аспекты взаимодействия между Белоруссией и Россией, а также наметили планы предстоящих встреч на высшем уровне.

Значительная часть разговора была посвящена организационным моментам предстоящего Форума регионов Белоруссии и России. Мероприятие, которое состоится в июне в Минске и Минской области, будет сосредоточено на развитии экономического партнерства.

Также в ходе обсуждения были рассмотрены важнейшие региональные и международные темы, включая актуальную мировую повестку.

Отдельное внимание было уделено формату трехстороннего сотрудничества в рамках Белоруссия — Россия — КНДР.

Также Александр Лукашенко подтвердил свое намерение присутствовать на Параде Победы, который состоится в Москве.

