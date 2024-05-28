Путин прокомментировал возможность нанесения ударов по РФ оружием НАТО

Путин: мы перешли под Харьковом к созданию зоны безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство внимательно наблюдает за поведением стран НАТО после высказывания генсека Йенса Столтенберга о возможности нанесения ядерных ударов по территории РФ, сообщает « Интерфакс ».

«Все, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову — так это же они спровоцировали эти события на этом направлении», — отметил президент.

Российский лидер напомнил о своем предупреждении, сделанном полгода назад. Тогда Путин заявлял, что в случае нанесения ударов по жилым кварталам, РФ вынуждена будет создавать зоны безопасности.

По словам Путина, западные СМИ говорят только о наступлении на Харьков, но не упоминают об обстрелах Белгородской области и других территорий.

Президент отмечает, что постоянная эскалация Запада может привести к значительным последствиям, которые наступят в Европе.

Ранее Путин рассказал, что основные события СВО сейчас разворачиваются в Харькове. Российский лидер отметил, что именно Запад ответственен за происходящее там.