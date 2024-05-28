Путин: сейчас основные события на СВО разворачиваются вокруг Харькова
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что на данный момент основные событие в СВО на Украине разворачиваются вокруг Харькова, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что события на харьковском направлении спровоцировали действия западных стран.
По словам российского лидера, в случае использования дальнобойного оружия ВСУ РФ вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
Президент России назвал единственной легитимной властью на Украине Верховную Раду и ее спикера.