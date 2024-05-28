Путин: сейчас основные события на СВО разворачиваются вокруг Харькова Политика сегодня в 17:12 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Президент РФ Владимир Путин отметил, что на данный момент основные событие в СВО на Украине разворачиваются вокруг Харькова, сообщает ТАСС.