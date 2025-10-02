Путин прокомментировал гегемонию западных стран русской поговоркой про лом

2 октября на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин затронул и тему гегемонии западных стран. Комментируя ситуацию, он привел пример на русской пословице про лом и то, каким «приемом» его можно победить. Соответствующий отрывок выступления в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Комментируя тему гегемонии западных стран Путин отметил, что какими бы эффективными не были правила глобального управления, созданные в прошлую эпоху, наступает момент, когда они утрачивают свою эффективность.

«Какой бы потенциал не накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи есть все-таки предел. Ну, российская сторона, аудитория знает, есть такое у нас в народе выражение: „Против лома нет приема, окромя другого лома“».

По словам Путина, он (лом — ред.) всегда появляется. Именно в этом суть происходящих событий в мире.

Ранее Путин заявил, что в настоящее время Москва стремится к полномасштабному восстановлению отношений с Вашингтоном. При этом глава государства отметил, что американская администрация при новом президентстве Дональда Трампа ориентируется на интересы своих граждан, он считает этот подход разумным, Россия делает так же.

