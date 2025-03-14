Путин пригласил Николаса Мадуро в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы
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Российский президент России Владимир Путин пригласил венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
В пятницу главы государств провели переговоры в режиме видеоконференции, которые были приурочены к 80-летию установления дипломатических отношений между странами.
«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что дальнейшее укрепление стратегического партнерства РФ и Венесуэлы во всех областях отвечает интересам гармоничного развития обоих государств.
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который принял приглашение принять участие в мероприятиях на День Победы в российской столице.