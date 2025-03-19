Путин пригласил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры Политика сегодня в 17:50 Фото - © РИА Новости, Григорий Сысоев

Глава государства Владимир Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры РФ попросил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева зайти к нему, сообщает РИА Новости.