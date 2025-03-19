Путин пригласил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры
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Глава государства Владимир Путин после заседания коллегии Генпрокуратуры РФ попросил зампреда Совбеза Дмитрия Медведева зайти к нему, сообщает РИА Новости.
Во вторник Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — сказал президент, когда покидал трибуну заседания коллегии.
Медведев тогда находился в первом ряду зала, где проходило мероприятие.