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Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме

Российский Президент Владимир Путин во вторник вечером прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, сообщает пресс-служба Кремля.

4 и 5 сентября глава государства примет участие в IX Восточном экономическом форуме.

Ранее российский лидер завершил государственный визит в Монголию, где принял участие в мероприятиях по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, а также возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову и подписал ряд соглашений.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября текущего года во Владивостоке.