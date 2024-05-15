Путин прибыл в Пекин

сегодня в 23:29

Это первый официальный визит российского лидера после переизбрания на пост президента и инаугурации. Он пройдет 16–17 мая

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры по партнерству и взаимодействию, обсудят ряд актуальных вопросов.

По итогам визита планируется подписание документов и совместное заявление лидеров двух стран.