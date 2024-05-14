Путин 16–17 мая посетит с официальным визитом Китай
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По приглашению китайского лидера Си Цзиньпина президент России Владимир Путин посетит страну с государственным визитом 16–17 мая, сообщает ТАСС.
Как заявили в Кремле, Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по партнерству и взаимодействию, обсудят наиболее острые региональные и международные вопросы. По итогам они подпишут двусторонние документы и совместное заявление глав государств.
Лидеры двух стран также станут участниками торжественного вечера, приуроченного к 75-летию со дня установления дипотношений и к открытию Годов культуры России и Китая.
Кроме того, президент РФ может встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
В рамках визита Путин приедет в Пекин, а затем в Харбин, где поучаствует в открытии ряда совместных российско-китайских мероприятий.