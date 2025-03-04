Путин предложил Александру Дронову пост врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым, сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи Дронов рассказал о социально-экономическом развитии региона. В частности, он рассказал о производстве беспилотных систем, текущем положении дел в сферах демографии, здравоохранении и ЖКХ.

Путин на встрече предложил Дронову стать врио главы региона, пишет ТАСС. Тот, в свою очередь поблагодарил президента за доверие.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Минтрансе может курировать беспилотные технологии.