Экс-губернатор Новгородской области займется беспилотниками
«Ведомости»: Никитин в Минтрансе может курировать беспилотные технологии
Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Минтрансе может курировать беспилотные технологии. сообщает газета «Ведомости».
Издание ссылается на собственные источники, которые объясняют назначение Никитина в Минстранс участием чиновника в создании научно-производственного центра «Ушкуйник».
На предприятии разработали и производят дрон на оптоволокне, который успешно применяют российские военные на СВО.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина.