Экс-губернатор Новгородской области займется беспилотниками

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«Ведомости»: Никитин в Минтрансе может курировать беспилотные технологии

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин в Минтрансе может курировать беспилотные технологии. сообщает газета «Ведомости» .

Издание ссылается на собственные источники, которые объясняют назначение Никитина в Минстранс участием чиновника в создании научно-производственного центра «Ушкуйник».

На предприятии разработали и производят дрон на оптоволокне, который успешно применяют российские военные на СВО.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Никитина.