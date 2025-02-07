Путин принял отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Глава российского государства Владимир Путин в пятницу подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Указ президента РФ вступает в силу с момента его подписания.

Андрей Никитин возглавил Нижегородскую область в 2017 году. За время руководства регионом он опубликовал несколько научных работ, посвященных экономике и государственному управлению. До этого Никитин занимал должность гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Ранее Владимир Путин подписал указ об оставке главы «Роскосмоса» Юрия Борисова. Затем глава государства назначил Дмитрия Баканова руководителем госкорпорации.