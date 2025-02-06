Юрий Борисов уволен с должности гендиректора «Роскосмоса»
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Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации по космической отрасли «Роскосмос», сообщает пресс-служба Кремля.
Новым гендиректором «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов.
До назначения Баканов работал заместителем министра транспорта РФ.
Борисов возглавлял «Роскосмос» с июля 2022 года.
«Роскосмос» является государственной корпорацией. Он был создан в августе 2015 года. «Роскосмос» обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а еще размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры.