Дмитрий Баканов: чем известен новый глава Роскосмоса и почему отстранили Юрия Борисова

6 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал два указа о смене руководства «Роскосмоса»: первым он отправил в отставку предыдущего главу госкорпорации Юрия Борисова, а вторым – назначил на его место Дмитрия Баканова, имя которого было известно не многим.

Биография Дмитрия Баканова

Фото - © РИА Новости

Место рождения нового главы «Роскосмоса» идеально подходит для этой должности: Дмитрий Владимирович Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск (нынешний Байконур) Казахской ССР, то есть непосредственно у главного советского космодрома.

В 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист», а впоследствии получил ученую степень кандидата экономических наук. Тема кандидатской диссертации — «Рост национальной конкурентоспособности как фактор обеспечения экономической безопасности России».

Трудовую деятельность Баканов начал в банковской сфере, еще во время учебы в университете. С 2006 года он работал специалистом отдела фондовых и кредитных операций, финансовым аналитиком, специалистом отдела регионального аудита, старшим специалистом отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК«, КБ «Ренессанс Капитал».

В 2008 году Баканов перешел в IT-сферу, устроившись в ОАО «Ситроникс», где прошел путь от от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок.

В 2011 году будущий глава «Роскосмоса» начал работать в космической отрасли: он был президентом, а с октября 2016 года – генеральным директором компании «Спутниковая система "Гонец"», занимавшейся созданием многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) на базе низкоорбитальных космических аппаратов.

В 2019 году Баканов стал госслужащим, устроившись в Министерство транспорта РФ на пост директора департамента цифровой трансформации. Там он отвечал за внедрение инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской.

Кроме того, будущий глава «Роскосмоса» был исполнительным директором ООО «Почтовая Логистическая Компания», созданной в 2021 году и входящей в структуру Почты России.

С апреля 2022 года Баканов занимал должность заместителя министра транспорта России.

Почему Юрия Борисова сменили на Дмитрия Баканова

Фото - © РИА Новости

Как утверждает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», смена руководства была неожиданной: большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга.

«Все случилось за один вечер», — отметил источник.

По словам собеседника РБК, отставка Юрия Борисова произошла на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

«Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объяснил источник.

По словам политолога Сергея Маркова, в лице Дмитрия Баканова Путин «нашел друга Илону Маску».

«Ему 39 лет, а Маску 53 года. Баканов – так же, как Маск – должен заняться прежде всего спутниковыми группировками. И он – так же, как Маск – ориентирован на сотрудничество государства и частного бизнеса и на то, что развитие космической экономики должно помогать общему развитию экономики», — отметил Марков.

По мнению эксперта, новый глава «Роскосмоса» – это «про новые мощные спутниковые группировки, и про отличную связь военных, и про спутниковую разведку, и про тотальный интернет, включая интернет вещей».